Keine Favoritenrolle: Unions Friedrich warnt vor Andersson

Marvin Friedrich vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin freut sich auf das Wiedersehen mit dem ehemaligen Mitspieler Sebastian Andersson. «Wir wissen alle, dass Sebastian eine hohe Qualität besitzt. Er spielt sehr körperlich und hat ein sehr gutes Kopfballspiel», sagte der Abwehrspieler in einer Medienrunde am Mittwoch im Hinblick auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Sonntag (18.00 Uhr/Sky).

© dpa

Der Schwede hatte die Köpenicker im Sommer nach zwei sehr erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch verlassen. Mit jeweils zwölf Treffern besaß Andersson in der Hauptstadt großen Anteil am Aufstieg in die 1. Bundesliga und dem Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit. Dank der intensiven Erfahrungen weiß der Vizekapitän um die Stärken des schwedischen Nationalspielers. «Gerade bei Standardsituationen müssen wir sehr eng dran sein, damit er nicht frei zum Kopfball kommt. Wir werden versuchen, ihn als Mannschaft zu verteidigen.»

Die Statistik nimmt Friedrich dabei gerne mit in die Domstadt. Im Vorjahr konnte Union beide Partien gewinnen. In Berlin gab es ein 2:0, bei dem Andersson beide Treffer erzielte. In Köln folgte am 13. Juni ein wichtiger 2:1-Erfolg, der den Weg zum Klassenerhalt ebnete. Friedrich steuerte mit dem Tor zum 1:0 einen Treffer bei. «Ich hätte nichts dagegen, dass wir in Köln wieder drei Punkte holen. Und wenn ich erneut treffe, wäre es auch schön», meinte Friedrich.

Auch wenn Köln saisonübergreifend seit einer Halbserie auf einen Dreier wartet und derzeit den Relegationsrang 16 belegt, sieht Friedrich seine auf dem fünften Rang platzierten Unioner «ganz weit weg von der Favoritenrolle in Köln. Union ist erst in der zweiten Spielzeit in der Bundesliga. Köln schon viel länger dabei.»