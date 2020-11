Union mit heiklem Pokal-Heimspiel: Absteiger Paderborn kommt

Der 1. FC Union bekommt es in der 2. Runde des DFB-Pokals mit Bundesliga-Absteiger SC Paderborn zu tun. Für die Berliner ist es das erste Pokalheimspiel seit sieben Jahren und zudem ein brisantes Wiedersehen mit dem derzeitigen Tabellen-Vierten der 2. Liga. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

Am 32. Spieltag der Vorsaison hatten die Eisernen mit einem 1:0 im Stadion an der Alten Försterei den eigenen Klassenerhalt gesichert und zugleich den Abstieg der Paderborner aus der Bundesliga besiegelt. Die Pokalpartie findet am 22. oder 23. Dezember statt.