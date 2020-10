Schalke zum 20. Mal sieglos: 1:1 gegen Union Berlin

Der FC Schalke 04 bleibt auch im 20. Bundesliga-Spiel saisonübergreifend ohne Sieg. Beim 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Union Berlin erkämpften die Gelsenkirchener bei der Heimpremiere von Trainer Manuel Baum aber zumindest den ersten Punkt in dieser Saison und sind nun Tabellen-17.. Marvin Friedrich brachte das Gäste-Team von Urs Fischer in der 55. Spielminute in Führung, der eingewechselte Goncalo Paciencia (69.) rettete das Remis für Schalke. Bei den Berlinern erhielt weiter Andreas Luthe vor Loris Karius den Vorzug auf der Torhüterposition.

Die Berliner treten nach dem 4:0 gegen Mainz vor der Länderspielpause auf Schalke nur leicht verändert an. Für Nico Schlotterbeck (Muskelfaserriss) und Marcus Ingvartsen (Bank) starten Marius Bülter und Joel Pohjanpalo. Im Union-Tor steht weiter Andreas Luthe, damit hat Neuzugang Loris Karius das Duell um den Torwart-Stammplatz verloren. «Andi hat in den vergangen vier Spielen sehr gut gehalten. Deshalb habe ich mich für ihn und nicht gegen Loris entschieden. Loris ist sicher damit nicht zufrieden, aber das ist auch gut so», sagte Fischer bei «Sky»

