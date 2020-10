Bülter mahnt vor Union-Spiel auf Schalke: Unfassbar schwer

Marius Bülter hat eindringlich vor dem kommenden Gegner des 1. FC Union Berlin gewarnt - selbst wenn der FC Schalke 04 Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga ist.

«In fast keinem Spiel sind wir in der Favoritenrolle», sagte der 27 Jahre alte Angreifer am Mittwoch (14. Oktober 2020) in einem Mediengespräch. In den bisherigen drei Saisonspielen erzielten die Schalke ein Tor, kassierten aber 15 Treffer. Punkte: Null.