Hertha-Neulinge auf Länderspielreisen - Union nur ohne Duo

Hertha-Trainer Bruno Labbadia muss auf die Neuzugänge Mattéo Guendouzi und Omar Alderete vorerst noch verzichten.

Die am Montag (05. oktober 2020) vom Berliner Fußball-Bundesligisten verpflichteten Profis sind in den kommenden Tagen für ihre Heimatländer aktiv. Guendozi wurde für die Spiele der französischen U-21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Liechtenstein und die Slowakei nominiert. Alderete reiste zu den Partien Paraguays in der WM-Qualifikation gegen Peru und in Venezuela. Beide werden erst in der kommenden Woche und somit wenige Tage vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart (17. Oktober) zu ihren neuen Berliner Kollegen stoßen.