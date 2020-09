Erstes Teamtraining für Awoniyi bei Union

Taiwo Awoniyi hat erstmals am Teamtraining von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin teilgenommen. Der 23 Jahre alte Nigerianer war am Samstag von den Eisernen vom FC Liverpool ausgeliehen worden. Neben dem Stürmer nahm am Dienstag auch dessen Offensiv-Kollege Keita Endo wieder am Mannschaftstraining der Berliner teil. Der Japaner hatte sich Ende August im Test bei Ajax Amsterdam (2:2) am Oberschenkel verletzt.

Für Trainer Urs Fischer erhöhen sich somit die Offensivoptionen für das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «In der Hinrunde der vergangenen Saison haben wir gesehen, dass wir sie schlagen können. Wir müssen konsequenter verteidigen als gegen Augsburg», sagte Christopher Lenz.

Für den Linksverteidiger, der am Dienstag wie Teamkollege Robert Andrich seinen 26. Geburtstag feierte, ist die Partie bei seinem Ex-Verein Mönchengladbach eine ganz besondere. «Ich habe praktisch in dem Stadion gewohnt, weil sich auf dem Gelände auch das Internat befindet», berichtete Lenz.

Nicht am Training konnten Angreifer Anthony Ujah und Mittelfeldmann Christian Gentner teilnehmen. Ujah plagen seit seiner Operation in der Sommerpause weiterhin Knieprobleme. Genter fällt für einige Wochen aus, weil er sich beim Auftakt gegen Augsburg (1:3) eine Wadenverletzung zugezogen hatte.