Fans von Union Berlin kritisieren Fußball-Verbände

Mit einem Transparent über die Länge der gesamten Gegengeraden haben die Fans von Union Berlin Kritik am Fußball-Establishment geäußert. «Gelder streichen bei Fanprojekten und kleinen Vereinen, das soll es gewesen sein? Wir haben es nicht vergessen, Reformen waren Euer Versprechen», prangte am Samstag in riesigen roten Lettern vor dem Bundesliga-Spiel der Eisernen gegen den FC Augsburg im Stadion an der Alten Försterei.

© dpa

Die Fans des Berliner Bundesligisten gelten als besonders kritisch gegenüber den Institutionen der Deutschen Fußball Liga und des Deutschen Fußball-Bundes. Die größte Ultra-Gruppierung Wuhlesyndikat hatte vor dem Saisonauftakt angekündigt, im Stadion keine Gesänge anzustimmen oder Fahnen zu schwenken, so lange es wegen der Corona-Bestimmungen eine Kapazitätsbegrenzung gibt. Am Samstag können 5000 Menschen im rund 22 000 Zuschauer fassenden Stadion An der Alten Försterei anwesend sein.

