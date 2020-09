Neven Subotic wechselt zu Denizlispor in die Türkei

Innenverteidiger Neven Subotic beendet sein Engagement beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin vorzeitig und wechselt zu Denizlispor in die höchste Spielklasse der Türkei.

Wie Union am 18. September 2020 mitteilte, wird sich der 31-Jährige nach einem Jahr in der Hauptstadt seinem neuen Club sofort anschließen. «Die Entwicklung bringt es mit sich, dass ich noch mal eine neue Herausforderung suchen möchte», sagte Subotic, der bei den Eisernen eigentlich noch einen Vertrag bis 2021 besaß: «Ich hatte ein tolles Jahr in Berlin, gemeinsam haben wir viele unvergessliche Momente erlebt.»