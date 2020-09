Anderssons Abschied naht: Union braucht Offensivoptionen

Nach der nächtlichen Heimreise aus dem Badischen war Urs Fischer auch nicht viel schlauer. Der mühevolle Pokalsieg beim Zweitligisten Karlsruher SC hatte dem Trainer des 1. FC Union Berlin nicht viele Aufschlüsse gebracht. «Ich glaube schon, dass es ein paar Spiele braucht, um zu sehen, wo du dich befindest», sagte der Trainer der Eisernen nach dem Einzug in die zweite Pokalrunde durch das späte 1:0 nach Verlängerung.

Eine Erkenntnis dürfte Fischer aber nicht verborgen geblieben sein: Offensiv braucht Union für den wieder bevorstehenden Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga noch Optionen, zumal der Abschied von Topstürmer Sebastian Andersson noch vor dem Liga-Auftakt am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg immer näher rückt.

Bei Andersson geht es nicht wie bei Havertz um 100 Millionen Euro, sondern dem Vernehmen nach um ungefähr deren sechs. Union kann in Corona-Zeiten diese Summe gut gebrauchen. Das Problem: Geht Andersson, muss unbedingt ein bezahlbarer Ersatz her. Das wurde auch in Karlsruhe klar.