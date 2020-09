Union-Test vor bis zu 4500 Zuschauern in der Alten Försterei

Der 1. FC Union Berlin wird an Heute (17.30 Uhr) vor maximal 4500 Zuschauern sein letztes Testspiel für den Pflichtspielstart absolvieren. Die Köpenicker empfangen im Stadion an der Alten Försterei 100 Jahre nach dem Einweihungsspiel am 7. August 1920 wieder den 1. FC Nürnberg. Es wird das erste Spiel des Berliner Fußball-Bundesligisten vor mehreren tausend Zuschauern seit der Corona-Krise sein. In Berlin sind seit dem 1. September Veranstaltungen mit bis zu 5000 Anwesenden im Freien erlaubt.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr