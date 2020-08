Union Berlin startet ins Trainingslager

Wenn sich der 1. FC Union Berlin am Montag auf den Weg ins Trainingslager nach Bad Wörishofen macht, wird Neven Subotic fehlen. Ein Jahr spielte der 31 Jahre alte Serbe für die Eisernen und kann nun bereits eine Saison vor Ablauf seines Vertrags gehen. «Für mich und den Verein ist es der richtige Schritt, sich um die Zukunft zu kümmern. Der Verein hat neue Spieler geholt», sagte der erfahrene Verteidiger nach seinem mutmaßlichen Abschiedsspiel am Samstag beim Vorbereitungsmatch gegen Drittligist Dynamo Dresden (2:0).

Er durfte noch mal eine Halbzeit ran, wurde von den Köpenickern für das Trainingslager aber freigestellt und kann sich einen neuen Verein suchen. «Für mich persönlich gilt es, das Beste aus dem Leben zu machen - noch ein paar Jahre in diesem Geschäft», sagte Subotic: «Ich will einen Verein finden, mit dem ich diese Schritte gehen kann.» Er habe mit Union eine «historische Saison in allerlei Hinsicht» erlebt: «Die Fanszene wie es sie hier bei Union gibt, ist schon etwas außerordentlich Schönes. Das nehme ich mit.»