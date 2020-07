Hallescher FC leiht Union-Talent Dehl aus

Der Hallesche FC hat Nachwuchsspieler Laurenz Dehl vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin ausgeliehen. Der 18 Jahre alte Mittelfeldakteur wechselt für ein Jahr zum Drittligisten, wie beide Clubs am Freitag mitteilten. Dehl spielte in der U19 der Eisernen und erzielte in acht Partien fünf Treffer, bevor ihn eine Knieverletzung in der Vorsaison stoppte.

«Laurenz Dehl ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar und wird alles daran setzen, sich im Trikot des Halleschen FC im Profifußball zu etablieren», sagte HFC-Sportdirektor Ralf Hesekamp in einer Mitteilung. «Wir wünschen Laurenz alles Gute und werden seine Entwicklung genau im Auge behalten», sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

