Union Berlin startet in Saisonvorbereitung

Der 1. FC Union Berlin hat die Vorbereitungen auf seine zweite Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Im Trainingsgelände an der Alten Försterei absolvierten die Profis am Montag Koordinations- und Konditionsübungen, wie die Eisernen mit Videoclips bei Twitter dokumentierten. Zudem sollte der erste von zwei vorgeschriebenen Coronatests beim Team von Trainer Urs Fischer erfolgen. Das erste Mannschaftstraining ist für Donnerstag geplant. Dann startet Union in ein viertägiges Trainingslager in Bad Saarow südöstlich von Berlin. Vom 17. bis 25. August ist zudem ein Trainingslager im bayerischen Bad Wörishofen geplant.

