Union gegen Gladbach: Fischer: «Jede Aufgabe ist lösbar»

Nach dem Streit mit Stürmer Sebastian Polter um einen Gehaltsverzicht ist der 1. FC Union Berlin in Mönchengladbach gefordert. Eisern-Coach Urs Fischer wertet das jüngste Remis in der Fußball-Bundesliga als Hoffnung. Allerdings brauche sein Team am Sonntag (15.30 Uhr) für einen Erfolg gegen die Borussia einen sehr guten Tag, die Gladbacher nicht den besten. «Jede schwere Aufgabe ist auch eine lösbare Aufgabe», erklärte Fischer. Der Aufsteiger wartet seit fast drei Monaten auf einen Sieg. In der Tabelle steht der 1. FC Union, der bis zum Saisonende auf Polter verzichtet, mit 31 Punkten auf Rang 13.

