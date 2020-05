Union auch gegen Mainz ohne Lenz

Der 1. FC Union Berlin muss auch im Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05 auf Christopher Lenz verzichten. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger brach am Dienstag das Abschlusstraining des Aufsteigers erneut angeschlagen ab. Lenz hatte bereits beim 0:4 gegen Lokalrivale Hertha BSC am Freitagabend verletzt gefehlt.

Union trifft am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) im leeren Stadion An der Alten Försterei auf Mainz. Nach bisher zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer nach dem Re-Start der Bundesliga beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang 16 nur noch sechs Zähler. Fischer deutete an, dass es zu personellen Veränderungen in der Startelf kommen wird.