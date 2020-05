Union will Kraft aus Bayern-Spiel ziehen

Chef Fischer, der aus familiären Gründen aus der Quarantäne abgereist war und deswegen nicht dabei sein konnte am Sonntag (17. Mai 2020), wird am Dienstag bei den Eisernen wieder auf dem Trainingsgelände erwartet und soll am Freitag im Olympiastadion das Team wieder coachen. Bedingung ist noch ein zweiter negativer Coronatest, der an diesem Montag vorgenommen werden soll.