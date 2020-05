Trainingsstart unklar: Quarantäne endet für Unioner Malli

Fußball-Profi Yunus Malli vom Bundesliga-Neuling 1. FC Union Berlin hat nach mehreren Wochen Dauer die Quarantäne verlassen. «Yunus ist gesund und nicht infektiös, deshalb steht er auch nicht mehr unter Quarantäne», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, am Mittwoch auf der vereinseigenen Internetseite. Wann die Leihgabe des VfL Wolfsburg wieder in das Training einsteigen kann, ist aber weiterhin ungewiss.

Seit dem 8. April trainiert Union in Gruppen, der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler konnte noch kein einziges Mal mittrainieren, da er sich wegen der Corona-Erkrankung eines Familienmitgliedes schon Anfang April in häusliche Quarantäne begeben musste. In dieser infizierte sich der 25-malige türkische Nationalspieler selbst an Covid 19. Auf einen positiven Test Mallis und einer Verlängerung der Quarantäne habe es inzwischen mehrere negative, positive und unklare Befunde gegeben, informierte Union.