Union verliert Keeper Gikiewicz: Immer mein Herz gegeben

Bei seiner Abschieds-Ankündigung wurde Rafal Gikiewicz ganz emotional. «Ich habe immer gekämpft, egal ob ich mit Schmerzen gespielt habe oder ohne! Ich habe jede Minute mein Herz für Euch, für den Verein gegeben!», schrieb der Stammtorhüter des 1. FC Union am Donnerstag auf seiner Instagram-Seite. Kurz zuvor hatte der Berliner Fußball-Bundesligist verkündet, dass der Publikumsliebling den Club nach der Saison verlassen wird. «Nach zwei wunderschönen Jahren, mit viel Herz und vielen, vielen Emotionen muss ich leider tschüss sagen. Das ist hart, aber so ist das Leben eines Profi-Fußballers», schrieb der 32-jährige Pole. Eine Verlängerung scheiterte am Geld.

© dpa

«Nachdem wir uns in mehreren Verhandlungsrunden wirtschaftlich nicht einigen konnten, haben wir entschieden, uns auf der Torwartposition neu zu orientieren», sagte Unions Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Die Eisernen verlieren so einen Führungsspieler und müssen sich einen neuen Rückhalt suchen. Gikiewicz, der zuletzt mit Zweitligist Hamburger SV in Verbindung gebracht wurde, schrieb selbst: «Ich werde dahin gehen, wo man mit Gikiewicz spielen möchte, wo man mir eine neue Chance geben will.»

Er war 2018 vom SC Freiburg nach Berlin gekommen und wurde beim Bundesliga-Aufsteiger schnell zum Wortführer, der aufgrund seiner Leidenschaft auf dem Platz ein hohes Ansehen bei den Fans genießt. «Ich werde für immer einer von Euch bleiben, ein Unioner!», schrieb Gikiewicz: «Ich bin sehr traurig, dass ich mich nicht von Euch in meinem Wohnzimmer, unserer Försterei verabschieden kann.» Sollte der Spielbetrieb in der Bundesliga in der Corona-Krise noch einmal aufgenommen werden, dürften im Stadion keine Fans mehr dabei sein.

Der im polnischen Olsztyn geborene Gikiewicz bestritt alle möglichen 67 Pflichtspiele für die Eisernen und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg im vergangenen Sommer. Sogar ein eigenes Kopfballtor beim 1:1 am neunten Spieltag gegen Heidenheim steuerte er in der 2. Liga zum Erreichen des großen Ziels Bundesliga bei, das er selbst als erster Profi auch öffentlich verkündet hatte.

In Deutschlands höchster Liga blieb Gikiewicz in den bisherigen 25 Spielen immerhin sechs Mal ohne Gegentor. Zum Abschied will er mit Union unbedingt noch den sicheren Klassenerhalt schaffen. Er werde «bis zur letzten Minute am letzten Spieltag mit meinem ganzen Herzen» alles dafür geben, kündigte der Nationalspieler an.

Schleppend geht der geplante Ausbau des Stadions An der Alten Försterei voran - es kommt zu weiteren Verzögerungen. Wie die «Bild»-Zeitung (Donnerstag) unter Berufung auf die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen berichtete, verschiebt sich die Fertigstellung des überarbeiteten Verkehrskonzepts von Mai auf die zweite Juni-Hälfte. Grund dafür sei Abstimmungsbedarf mit dem beauftragten Planungsbüro.

Union hatte sich nach ursprünglichen Plänen schon bis Sommer 2019 Planungsrecht für den Ausbau der Kapazität von 22 000 auf 37 000 Besucher für rund 39 Millionen Euro erhofft. Dieses Vorhaben war früh am nicht ausreichenden Verkehrskonzept gescheitert. Der Club hofft, noch im Laufe dieses Jahres das Planungsrecht zu erhalten. Wann das vergrößerte Stadion fertiggestellt sein kann, bleibt weiterhin offen.