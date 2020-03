Unions Gikiewicz beklagt Liga-Kurs

Rafal Gikiewicz vom 1. FC Union sieht angesichts der Ausbreitungsgefahr des neuartigen Coronavirus den Umgang der Deutschen Fußball Liga mit dem 26. Spieltag zumindest als sehr unglücklich.

«Fußballer werden in dieser Situation behandelt wie Affen im Zirkus», twitterte der Torhüter des Berliner Erstligisten am Freitag. Am Montag wird das DFL-Präsidium den 36 Clubs der 1. und 2. Liga vorschlagen, den Spielbetrieb dann bis zum 2. April auszusetzen. «So weit möglich» soll dieses Wochenende «wie geplant ohne Zuschauer» noch gespielt werden, erklärte die DFL. Auch das Spiel von Union gegen den FC Bayern soll noch als Geisterspiel stattfinden.