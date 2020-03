Public Viewing des Derbys im Stadion An der Alten Försterei

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin organisiert eine Liveübertragung des Stadtderbys bei Hertha BSC im heimischen Stadion An der Alten Försterei. Wie die Köpenicker am Dienstag in einer Mitteilung bekanntgaben, ist die hohe Kartennachfrage der eigenen Fans der Grund für das Public Viewing am 21. März aus dem Olympiastadion der Hauptstadt. Die Begegnung könne «von der Waldseite, der Gegengerade und von der Haupttribüne aus auf mehreren Großbildleinwänden verfolgt werden», teilte der Aufsteiger mit.

Im Vorfeld der Übertragung findet das Heimspiel der A-Junioren des 1. FC Union Berlin gegen das U19-Team von Hertha BSC statt. Aus organisatorischen Gründen könne der Zutritt zum Stadion sowohl für das Punktspiel des Nachwuchses als auch für das Public Viewing nur mit einer Eintrittskarte erfolgen. Der Vorverkauf für Vereinsmitglieder startet am kommenden Montag um 10.00 Uhr.