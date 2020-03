Hopp-Beleidigungen: Union führt ernstes Gespräch mit Fans

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat eine Aufarbeitung der Beleidigungen gegen Dietmar Hopp beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit den Fans angekündigt. Es werde Gespräche mit der verantwortlichen Gruppe von Anhängern geben, sagte Union-Sprecher Christian Arbeit bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (04. März 2020). «Es wird ein ernstes Gespräch, es wird ein deutliches Gespräch.»

Gegen Ende der ersten Halbzeit der Partie (2:2) am Sonntag hatten Anhänger des 1. FC Union jeweils ein Plakat mit Hopp-Porträt im Fadenkreuz und mit einer Beleidigung des Mäzens von 1899 Hoffenheim gezeigt. Deshalb hatte Schiedsrichter Bastian Dankert die Teams zeitweise in die Kabinen geschickt, die Partie stand vor dem Abbruch. In einer Stellungnahme hatte die Union-Ultragruppierung «HammerHearts 2004» die Plakate gerechtfertigt und betont, dass es sich um «keine Morddrohung» handele. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen Unbekannt «wegen des Verdachts der Bedrohung» auf.