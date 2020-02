Union-Trainer vor DFB-Pokalspiel in Verl: «Ganz schwierig»

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat vor dem kommenden DFB-Pokalgegner SC Verl aus der Regionalliga gewarnt. «Ich habe eine Mannschaft gesehen, die immer wieder hoch anläuft, die versucht, den Gegner zu pressen und Fußball zu spielen. Verl hat sehr schnelle Leute auf der Seite», sagte Fischer vor dem Achtelfinal-Duell am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky). Der Schweizer hatte Verl am Freitag beim 1:0-Heimsieg des Viertligisten gegen den SV Lippstadt 08 persönlich beobachtet.

«Die Mannschaft steht in der Organisation sehr kompakt. Das hat man auch in den Pokalspielen gegen Augsburg und Kiel gesehen. Es wird eine ganz schwierige Aufgabe», sagte Fischer. Die Berliner sind alarmiert. Verl konnte in den ersten beiden Runden den Bundesligisten FC Augsburg (2:1) und den Zweiligisten Holstein Kiel (8:7 im Elfmeterschießen) ausschalten. Zudem ist mit schwierigen Platzverhältnissen in Verl zu rechnen. Die Begegnung ist mit 5000 Besuchern seit Wochen ausverkauft. Union bringt 1520 Anhänger mit.