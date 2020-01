Union Berlin leiht Malli von Wolfsburg für Rückrunde aus

Der 1. FC Union Berlin hat Fußballprofi Yunus Malli vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg für ein halbes Jahr ausgeliehen.

Der 27 Jahre alte Offensivspieler komme vorbehaltlich des Medizinchecks für die Rückrunde zu den Köpenickern, teilte der Club vor dem Start der zweiten Halbserie gegen Herbstmeister RB Leipzig (18. Januar 2020) am 17. Januar mit. Eine Kaufoption sei in der Vereinbarung nicht enthalten. Malli solle erstmals am 19. Januar im Testspiel von Union gegen den FC St. Gallen auflaufen.