Union-Kapitän Trimmel vor Spiel bei RB Leipzig: Mutig sein

Aufsteiger 1. FC Union Berlin setzt zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga bei Herbstmeister RB Leipzig auf das eigene Selbstvertrauen.

«Wenn man gegen große Gegner mutig spielt, kann es funktionieren. Wir werden unser Bestes geben. Wir werden versuchen, mutig zu sein», sagte Kapitän Christopher Trimmel am 14. Januar 2020. Die Köpenicker sind am Samstag (18. Januar) bei den Sachsen gefordert.

«Vielleicht war damals der Respekt zu groß»

In der Hinrunde hatte es noch ein bitteres 0:4 gegen RB gegeben. «Wir haben mittlerweile dazu gelernt. Vielleicht war damals der Respekt zu groß. Der Mut hat komplett gefehlt», sagte Trimmel, der am 14. Januar erstmals nach der Rückkehr aus dem Winter-Trainingslager in Spanien wieder mit seinem Team in der Hauptstadt trainierte. «Es war eine kurze knackige Vorbereitung», sagte Trimmel.