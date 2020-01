Union plant zweigleisig: Andersson nicht unverkäuflich

Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin plant das Ziel Klassenerhalt, zieht aber auch den Worst Case Abstieg ins Kalkül. «Wir müssen ab dem 1. Juli 2020 eine gute Mannschaft haben, die in beiden Ligen gelten kann. Alles andere wäre unseriös», sagte Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Donnerstag vor dem traditionellen Trainingslager-Treffen am Donnerstagabend mit Trainer Urs Fischer und allen Scouts des 1. FC Union Berlin.

Was im spanischen Campoamor an der Costa Blanca genau besprochen wird, bleibt geheim. Die Ausrichtung der Transferpolitik vor dem Rückrundenstart am 18. Januar bei RB Leipzig (18.30 Uhr) ist jedoch klar. «Mich interessiert der Kader bis zum 30. Juni. Nur bis dahin können wir versuchen, Punkte in der 1. Liga zu holen. Was danach passiert, ist im Moment nicht das zentrale Thema», sagte Ruhnert.

So schielen die Köpenicker nicht unbedingt nach Verstärkungen, auch wenn sie weiter die Augen offen halten. Das homogene Gehaltsgefüge soll auch nicht gesprengt werden. Ruhnert fühlt sich darin bestärkt, weil verletze Defensivkicker wie Keven Schlotterbeck, Grischa Prömel und Florian Hübner in Spanien in den letzten Tagen mehr und mehr ins Training eingestiegen sind. Allerdings musste am Donnerstag mit Mittelfeldspieler Joshua Mees (Oberschenkelverletzung) nach Abwehrspieler Lennard Maloney (Knieverletzung) ein weiterer Akteur vorzeitig aus Spanien abreisen.

Und auch auf der Verkaufsseite gibt es im Winter keine Schranken, nicht einmal der Berliner mit acht Treffern gefährliche Topstürmer Sebastian Andersson. «Nein, unverkäuflich ist überhaupt kein Spieler. Im Fußball ist alles eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Es ist unsere Aufgabe darauf vorbereitet zu sein, wenn uns Spieler verlassen», erklärte Ruhnert. Im Falle des Abgangs von Andersson müsse man dann eben eine andere Spielweise wählen.

Zum Saisonende laufen 15 Verträge aus, wobei sich Union auch diesbezüglich nicht wirklich in die Karten schauen lässt. So hatte sich beispielsweise der Kontrakt von Chefcoach Fischer mit dem Aufstieg im Mai automatisch um zwölf Monate verlängert. Öffentlich machte das der Club aber erst Monate später. Auch bei Innenverteidiger Florian Hübner und Andersson könnte es solche Optionen geben. «Was Andersson betrifft, bin ich absolut entspannt», meinte Ruhnert.

Bei dem einen oder anderen Spieler, dessen Vertrag ausläuft, sieht sich der Verein sogar im Vorteil. Schließlich müssen sich diese Fußballer in den nächsten Monaten mehr zeigen, so Ruhnert. Den Namen Sebastian Polter erwähnte er in diesem Zusammenhang nicht. Aber der Publikumsliebling zählt zu diesem Kandidaten-Kreis. Dieser hält einen Abschied ebenso für möglich, sollte er nicht mehr Spielzeit erhalten.