Training unter Palmen: Unions Trimmel an Costa Blanca dabei

Die XXL-Einheit auf dem von Palmen gesäumten Rasen bereitete auch Christopher Trimmel Freude. Im eisig kalten Berlin hatte der Kapitän des 1. FC Union Berlin den Neustart mit seinen Teamkollegen noch erkrankt verpasst, bei Sonnenschein und angenehmen 16 Grad an der Costa Blanca ist auch der Österreicher voll dabei. «Wir wussten, dass wir etwas länger trainieren. Bei dem Wetter kann es aber nur Spaß machen», sagte Trimmel im Trainingslager der Köpenicker in Campoamor.

© dpa

Neun Tage bereitet sich das Team von Trainer Urs Fischer seit Samstag in Spanien auf die Rückrunde vor. Am Sonntagvormittag standen die meisten Unioner rund zwei Stunden auf dem Platz. Bis zum Rückrundenauftakt am 18. Januar (18.30 Uhr) bei Herbstmeister RB Leipzig sind es nicht einmal zwei Wochen.

«Die Vorbereitungszeit ist wirklich sehr kurz. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir in jeder Einheit und in jedem Spiel voll fokussiert sind und das ernst nehmen», sagte Trimmel deshalb. «Man kann nicht so viel an der Fitness arbeiten. Andererseits verliert man auch nicht viel, wenn die Pause so sehr kurz ist. Es geht um Ballarbeit und viel Taktik.»

Die Köpenicker sind gewarnt. Mit 20 Punkten gelang dem Aufsteiger eine gute Vorrunde, doch die zweite Halbserie dürfte ungleich schwerer werden. «Ich glaube nicht, dass uns irgendeine Mannschaft noch unterschätzt», sagte Verteidiger Christopher Lenz. «Die Teams von unten unterschätzen uns eh nicht. Da geht es um direkte Duelle um den Klassenerhalt.»

Von den 32 nach Spanien mitgereisten Akteuren konnten am Sonntag vier gar nicht oder zumindest nicht voll mitarbeiten. Gänzlich fehlten am Sonntag die Aufstiegshelden Florian Hübner und Suleiman Abdullahi. Verteidiger Hübner plagt eine Fußverletzung und ein Infekt. Offensivmann Abdullahi hat Knieprobleme. Zeitweise nur individuell wurden Abwehrmann Keven Schlotterbeck und Sechser Grischa Prömel belastet. Das Duo ist dabei, nach überstandenen Knieverletzungen den Trainingsrückstand aufzuholen.

Für die ersten beiden Testspiele in Spanien am Montag dürften auch Prömel und Schlotterbeck sicher nicht in Frage kommen. Die Gegner spielen in der zweiten belgischen Liga. Um 11.00 Uhr geht es gegen Oud Heverlee Leuven. Um 16.00 Uhr heißt der Konkurrent Royale Union Saint-Gilloise. Am Sonnabend (15.00 Uhr) wird beim ungarischen Meister Ferencvaros Budapest der härteste Gegner auf der Hotelanlage getestet.