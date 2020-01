Kapitän Trimmel an Bord: Union Berlin ist im Trainingslager

Campoamor (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat sein Trainingslager in Campoamor an der spanischen Costa Blanca am Samstagnachmittag erreicht. Um 15.40 Uhr konnten die 32 Spieler im Real Club de Golf Campoamor Resort einchecken. Unter den Profis befand sich auch Kapitän Christopher Trimmel. Der Verteidiger hatte an den ersten beiden Trainingstagen im neuen Jahr wegen eines Infekts gefehlt. Am späten Nachmittag sollte noch eine Laufeinheit auf dem Hotelgelände erfolgen.

Die Profis von Trainer Urs Fischer halten sich bis zum 12. Januar im Süden der Provinz Alicante auf. Drei Freundschaftsspiele sind während der kommenden acht Tage geplant. Am Montag gibt es einen Doppeltest gegen die belgischen Zweitligisten Oud Heverlee Leuven (11.00 Uhr) und Royale Union Saint-Gilloise (16 Uhr). Am 11. Januar (15.00 Uhr) findet die Bundesliga-Generalprobe gegen den ungarischen Meister und aktuellen Spitzenreiter Ferencvaros Budapest statt. Zum Rückrunden-Auftakt muss Union am 18. Januar (18.30 Uhr/Sky) bei Herbstmeister RB Leipzig antreten.