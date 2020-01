Union startet mit 27 Spielern in die Rückrunde

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist mit 27 Spielern in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Der Rest ist noch im Urlaub oder verletzt.

Bei der ersten Einheit des Teams von Trainer Urs Fischer am Donnerstag fehlten Torwart Rafal Gikiewicz sowie die Angreifer Anthony Ujah und Suleiman Abdullahi, die nach ihrem Urlaub planmäßig erst am morgigen Freitag einsteigen. Torwart Jakob Busk blieb in der Kabine. Zudem waren Kapitän Christopher Trimmel (Infekt), Stürmer Akaki Gogia (Reha nach Kreuzbandriss) und Nachwuchsmann Laurenz Dehl (Knieverletzung) abwesend. Am Auftakt nahmen die U19-Spieler Tim Luis Maciejewski und Fisnik Asllani teil. Die beiden Talente werden auch am Samstag ins neuntägige Trainingslager nach Campoamor bei Alicante (Spanien) mitreisen.