Union Berlin peilt in Düsseldorf zweiten Auswärtssieg an

Der 1. FC Union Berlin will im letzten Hinrundenspiel der Fußball-Bundesliga das Punktepolster von bisher 20 Zählern weiter anwachsen lassen. Mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) würde der Aufsteiger zugleich den Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen auf elf Punkte ausbauen. Allerdings warnt Union-Trainer Urs Fischer vor dem Tabellenvorletzten, der eine aggressive Mannschaft mit Qualität besitze, der aber zuletzt die Ergebnisse gefehlt hätten. Größere Unterstützung erhalten die Köpenicker vom Anhang: Rund 3500 Fans reisen in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt.

