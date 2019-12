Köln unter Gisdol ratlos: «Muss sich ändern»

Die Fans des 1. FC Köln verabschiedeten ihr Team und Trainer Markus Gisdol nach der nächsten großen Enttäuschung mit wüsten Pfiffen und feierten lieber ihr altes Idol Lukas Podolski. Durch die verdiente 0:2 (0:1)-Niederlage im ungleichen Aufsteiger-Duell bei der Heim-Macht 1. FC Union Berlin verspielten die Rheinländer erneut die Chance auf eine Wende kläglich. «Wir machen die Tore nicht und kriegen sie zu leicht. Das muss sich ändern, und zwar schnellstmöglich», sagte Sportchef Horst Heldt ratlos.

Mit der sechsten Kölner Niederlage in den vergangenen sieben Pflichtspielen muss sich die neue Führung beim FC auf eine ungemütliche Vorweihnachtszeit einstellen. Dass die Fans ihrem Team während der unterirdischen zweiten Halbzeit am Sonntag phasenweise den Rücken zudrehten und die Unterstützung einstellten, konnte auch Heldt nachvollziehen: «Das ist absolut verständlich.» Die Sehnsucht der eigenen Anhänger nach einer Rückkehr von Podolski wollte Gisdol nicht bewerten: «Zu aktuellen Personalplanungen gebe ich keine Kommentare ab.»

Bei einer Ecke von Union-Kapitän Christopher Trimmel entledigte sich Andersson Verfolger Simon Terodde und erzielte aus fünf Metern per Kopf seinen vierten Treffer in den vergangenen vier Ligaspielen. Nach der Pause legte der Schwede den Ball zunächst vorbei an FC-Keeper Timo Horn und ließ dann Sobiech ins Leere rutschen. Den Schuss konnte Sebastiaan Bornauw der Torlinientechnologie zufolge erst Zentimeter hinter der Linie klären. Die sechste Führung dieser Saison verwertete Union zum sechsten Sieg - Köln konnte keine Akzente mehr setzen. Stürmer Simon Terodde appellierte an seine Mitstreiter: «Wir haben jetzt noch drei Spiele vor der Winterpause - da geht's nicht mehr um Personalien, da müssen wir punkten!»