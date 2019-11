Pyro-Strafen für Union Berlin und FC Magdeburg

Zündelnde Fans von Union Berlin und dem FC Magdeburg haben ihren Vereinen fünfstellige Geldstrafen eingebrockt.

Das DFB-Sportgericht verurteilte den Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga zu einer Strafe von 10 000 Euro, der Drittligist aus Magdeburg muss 21 875 Euro zahlen, wie der DFB am 28. November 2019 mitteilte. Magdeburg kann bis zu 7000 Euro der Strafe in die eigene Sicherheitstechnik investieren.