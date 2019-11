Felix Kroos will bei Union «in zweiter Reihe vorangehen»

Felix Kroos vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin steht trotz geringer Spielzeit voll zu seiner Mannschaft.

«Ich bin absolut positiv. Das ist auch das Entscheidende, um als Team erfolgreich zu sein. Es bringt mir nichts, hier mit schlechter Laune herumzulaufen. Ich will auch nicht mehr zulassen, dass der Fußball mich unglücklich macht», meinte Kroos bei einer Gesprächsrunde am 12. November 2019, «ich nehme das nicht mit nach Hause. Ich versuche, im Training ehrgeizig zu sein und meine Leistung zu bringen. Ich will dem Team helfen, auch wenn ich nicht spiele.» In dieser Saison absolvierte Kroos vier von den bislang elf Bundesligapartien. Drei Mal wurde er jeweils in der Schlussphase eingewechselt. Nur in der Begegnung bei Bayern München (1:2) stand er in der Startelf. Deshalb geht der Ex-Kapitän auch davon aus, im Testspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel zum Einsatz zu kommen, bei dem Union-Trainer Urs Fischer vor allem die Stammspieler schonen wird. «Ich gehe davon aus, dass ich spiele. Es ist sehr wichtig, um eine Menge an Spielzeit in die Beine zu kommen», sagte der Mittelfeldspieler vor der Partie am Mittwoch (6. November) im Stadion An der Alten Försterei.