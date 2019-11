Gentner warnt vor Spiel gegen Mainz

Union Berlin will nach dem Erfolgserlebnis gegen Hertha BSC nachlegen. Im Spiel beim FSV Mainz 05 wird sich zeigen, ob die Köpenicker die deftige Pleite der Rheinhessen bei RB Leipzig ausnutzen können.

Die 0:8-Klatsche des FSV Mainz zuletzt gegen RB Leipzig hat sich nicht einmal Abstiegskampfs-Konkurrent 1. FC Union Berlin gewünscht. Im Gegenteil: Die Köpenicker fürchten, dass Mainz sich für die desaströse Pleite an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) erst recht vor heimischer Kulisse rehabilitieren will. «Es ist eine Situation, in der man beim Gegner das Messer zwischen den Zähnen erwarten wird. Sie werden logischerweise auf Wiedergutmachung aus sein», prophezeit Unions Mittelfeldspieler Christian Gentner. Ihm wäre ein 1:2 lieber gewesen. «Acht Dinger sind etwas, woran die Jungs ein, zwei Tage zu knabbern hatten.»