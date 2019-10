Hertha fiebert auf «Hexenkessel»-Derby mit Union hin

Kapitän Vedad Ibisevic sieht sein Team von Hertha BSC im Premieren-Bundesligaderby beim 1. FC Union nicht grundsätzlich im Vorteil. Auch Maximilian Mittelstädt ist schon ganz aufgeregt.

«Bei einem Stadtderby, das zum ersten Mal in der Geschichte passiert, gibt es keinen Favoriten. Ich glaube, da ist alles offen», sagte der Stürmer in einer Medienrunde vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Bei so einem Spiel ist das, was bislang in der Saison passiert ist, nicht so wichtig.»