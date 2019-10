Rafal Gikiewicz hofft bei Bayern auf «große Party»

Rafal Gikiewicz ist gleich aus mehreren Gründen heiß auf das nächste Bundesligaspiel.

Der Torwart des 1. FC Union Berlin freut sich auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bayern München besonders, weil er am Spieltag seinen 32. Geburtstag feiert. «Wenn wir gewinnen oder punkten, kann die Mannschaft ein Bier trinken. Für meine Familie ist es nicht so schön. Aber es gehört zu meinem Beruf», sagte Gikiewicz am Dienstag. «Ich freue mich, dass ich in München Geburtstag feiere. Das ist besser als in Magdeburg oder Sandhausen. 75.000 Besucher kommen zu meinem Geburtstag. Das ist Wahnsinn und eine große Party.»