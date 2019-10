Profis von Union Berlin senden Gruß an verletzten Gogia

Die Fußballprofis des 1. FC Union Berlin haben vor dem Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg einen Gruß an ihren schwer verletzten Mitspieler Akaki Gogia gesendet. Vor der Begegnung in der Volkswagen Arena am Sonntagnachmittag wärmte sich die Mannschaft in Shirts mit der Aufschrift «COME BACK STRONGER» («Komm' stärker zurück») auf. Auf dem Rücken waren zudem Gogias Nummer 7 und sein Name zu lesen. Der 27-Jährige hatte sich im letzten Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:2) das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen und wird dem Aufsteiger rund ein halbes Jahr fehlen.

