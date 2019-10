Altenburg will Feldhockey-Bundestrainer werden

Hallenhockey-Bundestrainer Valentin Altenburg möchte seinen Job als Bundestrainer der Männer auf dem Feld zurück. Das sagte der 38-Jährige am Dienstag bei der Präsentation für die Hallen-EM (17. bis 19. Januar 2020) in Berlin.

Am 6. September war der bisherige Bundestrainer Stefan Kermas, der nach Olympia 2016 das Amt von Altenburg übernommen hatte, nach dem Halbfinal-Aus bei der EM in Belgien zurückgetreten. Bei der Olympia-Qualifikation gegen Österreich am 2. und 3. November in Mönchengladbach betreut Ex-Bundestrainer Markus Weise die Mannschaft.