Niederlage für Union und Kreuzbandriss bei Gogia

Mit dem Lob des befreundeten Trainers Adi Hütter kann Union-Coach Urs Fischer wenig anfangen. Denn auch für den Aufsteiger zählt zuerst das Resultat. Doch der Schweizer hebt den «guten Auftritt» hervor. Einen Schock gibt es am Tag danach: Profi Akaki Gogia fällt lange aus.

Schwer umgehen können die Verantwortlichen des Aufsteigers allerdings mit der Schocknachricht vom Samstag. Der 27 Jahre alte Gogia hat sich ein Kreuzband gerissen, soll in der kommenden Woche operiert werden und fällt für rund ein halbes Jahr aus. Eine MRT-Untersuchung bestätigte «die befürchtet schwere Verletzung: ein Riss des vorderen Kreuzbandes am rechten Knie», teilte der Berliner Club mit.

Die Eintracht verabschiedete sich nach einem umkämpften, teilweise hektischen Spiel im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei mit Komplimenten an Union Richtung neue Europa-League-Aufgabe. «Ich glaube, dass hier noch einige Mannschaften Punkte liegenlassen werden», sagte Frankfurts österreichischer Trainer Adi Hütter, der seinen Kollegen bestens aus gemeinsamen Zeiten in der Schweizer Liga kennt. Seinen Profis blieb ein Punktverlust erspart, weil sie den körper- und kampfbetonten Stil der Gastgeber annahmen. Und dann ihre reifere Spielanlage durch ihr neues Knipser-Duo Bas Dost und André Silva in Treffer ummünzten.