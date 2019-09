Trimmel: Trainer Fischer «passt perfekt» zu Union

Kapitän Christopher Trimmel hat die Verdienste von Trainer Urs Fischer beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin hervorgehoben.

«Es hat vom ersten Augenblick an funktioniert», sagte Trimmel am Donnerstag, den 26. September 2019 im ZDF-«Morgenmagazin». Fischer war im Sommer 2018 nach Köpenick gewechselt und führte Union erstmals in die Bundesliga. Derzeit belegen die Berliner mit vier Punkten Platz 14.