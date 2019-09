Urs Fischer will in Leverkusen Mut sehen

Schon zum dritten Mal in dieser Saison trifft Bundesliga-Neuling 1. FC Union auf einen Champions-League-Club: Leverkusen. Trainer Fischer erwartet viel.

«Ich schätze Leverkusen als eine der Top-4-Mannschaften ein, auch wenn die letzten beiden Auftritte rein vom Ergebnis nicht so positiv waren», erklärte Unions Cheftrainer Urs Fischer zur Partie der Berliner am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen. Der Werksclub hat zuletzt in der Liga gegen Borussia Dortmund (0:4) und in der europäischen Königsklasse gegen Lok Moskau (1:2) verloren, steht in der Tabelle mit sieben Zählern auf Rang acht. «Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie mit gesenktem Kopf auflaufen werden», bemerkte Fischer.