Urs Fischer ist genervt

Hektik, Videobeweise und vor allem die verlorenen Punkte nerven Union-Coach Fischer. Um in der Bundesliga zu bestehen, müssten seine Spieler ab sofort alle widrigen Umstände ignorieren, fordert der Schweizer. Das 1:2 gegen Bremen stufte er wieder als Lehrgeld ein.

«Das eine oder andere Wort» über das Video-Chaos und vor allem die hektischen Reaktionen wird Urs Fischer mit seinen Profis noch wechseln. «Es gab einfach nur noch Diskussionen in einer Phase, in der wir am Drücker waren. Das hat uns völlig den Fluss genommen. Das hat mich gestört», sagte der Schweizer Trainer des 1. FC Union, bevor er zu einer kurzen Stippvisite in seiner Heimat flog. Am Dienstag startet Fischer dann mit den Eisernen die Vorbereitung auf das nächste Auswärtsspiel am Samstag beim Champions-League-Club Bayer Leverkusen.