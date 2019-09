Kahraman und 1. FC Union lösen Vertrag auf

Fußball-Bundesligist 1. FC Union und Cihan Kahraman gehen getrennte Wege. Der Aufsteiger und der 20-Jährige lösten den bis zum 30.06. laufenden Vertrag auf, teilte der Verein am Montag mit. «Cihan ist ein guter Fußballer mit viel Potenzial, allerdings wäre es für ihn in dieser Saison schwer geworden, Spielzeit in unserem Bundesligateam zu bekommen», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball der Köpenicker.

Kahraman hatte seit 2012 alle Nachwuchsmannschaften von Union durchlaufen, konnte sich aber keinen Platz im Team des Erstligisten erkämpfen: «Eine angedachte Leihe in die Türkei ließ sich in dieser Transferperiode nicht realisieren, deshalb war es dem Spieler wichtig, nun ohne Vertragsbindung einen neuen Weg für seine Zukunft gehen zu können», sagte Ruhnert. Diesem Wunsch habe der Verein mit der Vertragsauflösung entsprochen.