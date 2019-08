Urs Fischer: Undenkbar, «die Weiße Fahne zu schwenken»

Urs Fischer, der Cheftrainer des 1. FC Union, lässt trotz der deutlichen Auftaktpleite des Aufsteigers keinerlei Zweifel an der Bundesliga-Tauglichkeit seiner Mannschaft zu.

«Nach einem Spiel schon die Flinte ins Korn werfen? Da habe ich in meiner Karriere schon ganz andere Dinge erlebt», sagte der Schweizer vor der ersten Auswärtsspiel der Eisernen in der deutschen Eliteklasse am Samstag beim FC Augsburg auf die Frage, ob er generelle Zweifel habe.