Vor Erstliga-Einstieg: Fischer schürt weiter Konkurrenz

Auch kurz vor der Premiere in der Fußball-Bundesliga hält Trainer Urs Fischer die Konkurrenz um die Startelf-Plätze offen.

«Der Konkurrenzkampf wird uns als Mannschaft guttun», sagte Vizekapitän Marvin Friedrich drei Tage vor der Auftakt-Partie des 1. FC Union Berlin am Sonntag gegen RB Leipzig vor heimischer Kulisse. Der Innenverteidiger selbst ist eine Option für einen Wechsel in der ersten Elf. Beim DFB-Pokalspiel bei Viertligist Germania Halberstadt (6:0) hatte Friedrich noch wegen einer Gelb-Rot-Sperre aus der Pokal-Vorsaison gefehlt. Nun dürfte er Michael Parensen in der zentralen Abwehr verdrängen.