Subotic vor Pflichtspiel-Debüt bei Union

Neuzugang Neven Subotic könnte im DFB-Pokalspiel bei Regionalligist Germania Halberstadt sein Pflichtspieldebüt für Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin feiern.

«Neven spielt in meinen Überlegungen eine Rolle. Er konnte wieder eine Woche gut trainieren, auch wenn er natürlich noch etwas Rückstand hat», sagte Trainer Urs Fischer vor dem Erstrundenduell am Sonntag (15.30 Uhr) in Sachsen-Anhalt. «Aber noch haben wir etwas Zeit.»