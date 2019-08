Union-Trainer trotz erster Testspiel-Niederlage zufrieden

Im achten und letzten Testspiel vor der Bundesliga-Premiere hat es den 1. FC Union erwischt. Nach einer eher mauen Leistung wollte Union-Trainer Fischer nicht übermäßig kritisieren.

© dpa

Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin hat die Generalprobe für seine Premiere in der Fußball-Bundesliga mit der ersten Testspielniederlage abgeschlossen. Im achten und letzten Vorbereitungsspiel verlor der Aufsteiger am Samstag gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo mit 0:3 (0:1). Vor 11 032 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei zeigte die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer erst in der zweiten Halbzeit eine engagiertere Vorstellung mit einigen Chancen.

Union Trainer Urs Fischer wollte die erste Niederlage aber nicht zu hoch bewerten und seine Spieler mit einem guten Gefühl in Richtung Pflichtspielauftakt am 11. August in der ersten DFB-Pokalrunde beim Regionalligisten Germania Halberstadt schicken. «Ich habe ein gutes Spiel gesehen, zumindest in der ersten Hälfte. Wir haben aber mit 0:1 zurückgelegen, obwohl man mit 3:0 in Führung hätte liegen müssen», sagte Fischer.

© Stage Entertainment Blue Man Group: Jetzt 30% sparen! Lustig, verspielt und hemmungslos: Die blauen Männer präsentieren einen außergewöhnlichen Mix aus rockiger Konzertatmosphäre, erstklassiger Comedy und atemberaubenden technischen Effekten. Jetzt 30% Rabatt sichern! mehr

Der Coach hatte auf Neven Subotic verzichtet, der ebenso wie andere Stammplatzkandidaten bereits am Freitag beim wegen Unwetters abgebrochenen geheimen Test gegen Vigo (1:1) gespielt hatte. Dafür verteidigte Keven Schlotterbeck. Der Neuzugang vom SC Freiburg scheiterte in der 36. Minute an der Latte, zuvor hatte der andere Neuzugang Marcus Ingvartsen vom belgischen Meister KRC Genk, der mit Sebastian Andersson das Sturmduo bildete, im spanischen Torwart Ruben Blanco seinen Meister gefunden.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste bereits mit 1:0 in Führung, nachdem Stürmer Brais Mendez in der 22. Minute Unions Schlussmann Rafal Gikiewicz überwunden hatte. In die Drangzeit der Berliner nach dem Seitenwechsel erzielten Santiago Mina (57.) und Jorge Saenz (81.) die weiteren Treffer, was Fischer kaum störte: «Nachher war das 0:2 ein Geschenk und dass man noch das dritte bekommt, war vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt, um ein bisschen auf die Euphorie-Bremse zu treten.»