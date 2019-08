Generalproben für Hertha und Union

Berlin (dpa) – Beide Berliner Fußball-Bundesligisten bestreiten heute jeweils ihre Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Start in die neue Saison. Hertha BSC muss sich in London (15.00 Uhr) mit Premier-League-Club Crystal Palace auseinandersetzen. Aufsteiger 1. FC Union misst sich an der heimischen Alten Försterei mit dem spanischen Erstligisten Celta Vigo (16.00 Uhr). Union startet am 11. August im DFB-Pokal beim Regionalligisten Germania Halberstadt in die neue Spielzeit. Hertha tritt am selben Tag beim bayerischen Viertligisten VfB Eichstätt an.

© dpa

