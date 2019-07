Quartett fehlt beim Union-Training

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat nach anderthalb freien Tagen wieder das Training aufgenommen. Bei der Einheit am Montagnachmittag musste Trainer Urs Fischer aber auf einige Akteure verzichten. Ein Quartett war gar nicht auf dem Platz.

Ex-Kapitän Felix Kroos soll sich einige Tage zu Hause schonen. Der Mittelfeldspieler musste aus gesundheitlichen Gründen schon das jüngste Testspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:1) auslassen. Rechtsverteidiger Julian Ryerson lief lediglich in der Wuhlheide. Den Norweger plagen seit dem Testspiel am 12. Juli im Trainingslager in Windischgarsten (Oberösterreich) gegen den SV Ried (3:0) Wadenprobleme. Individuell in der Kabine arbeiteten die beiden Mittelfeldakteure Grischa Prömel und Nicolai Rapp.