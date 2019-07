Subotic und Abdullahi bestehen Unions Härtetest

Union Berlin bleibt in der Vorbereitung weiterhin ungeschlagen. Gegen den VfL Wolfsburg sprang ein 1:1 heraus. Trainer Fischer konnte sich auch über die Debüts zweier Stammplatz-Kandidaten freuen. Mittelfeldmann Marcel Hartel wechselte dagegen nach Bielefeld.

Anif/Berlin (dpa) – Urs Fischer wirkte zufrieden. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin klatschte nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg seine Spieler ab. In Anif bei Salzburg hatten sich zuvor beide Mannschaften in 120 anstatt der sonst üblichen 90 Minuten (4 x 30) bei schwülen Temperaturen bearbeitet. «Ansatzweise haben mir Dinge gut gefallen. Es gab aber auch Phasen, in denen es weniger gut und zu wild war. Wo wir uns fast selbst in Schwierigkeiten gebracht haben», erklärte Fischer. «Das sind aber genau die Aufschlüsse, die man benötigt und die man den Jungs auch mal zeigen kann. Von daher bin ich wirklich sehr zufrieden.»