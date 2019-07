Beer irritiert über Beziehung zwischen Union und Hertha

Dem ehemaligen Hertha-Rekordtorjäger Erich Beer ist die feindselige Beziehung zwischen den beiden Berliner Bundesligisten ein Rätsel.

50 Tage nach dem Fall der Mauer hatte Hertha am 27. Januar 1990 vor 51 270 begeisterten Zuschauern in einem Freundschaftsspiel den 1. FC Union im Olympiastadion mit 2:1 besiegt. Dabei hatte es während des Duells der beiden damaligen Zweitligisten keine Dissonanzen zwischen den Besuchern aus West und Ost gegeben. Beide Teams wurden mit dem umgewandelten Union-Ruf «Eisern Berlin» angefeuert. Im Laufe der Jahre hat sich dann die Beziehung abgekühlt.

Beer hofft darauf, dass die beiden anstehenden Spiele am 10. und 27. Spieltag in der kommenden Bundesligasaison ebenso friedlich wie 1990 verlaufen und zu tollen Fußballfesten werden. «Derbys sind etwas Besonderes», so der 24-malige Nationalspieler, der selbst in der Saison 1974/75 zwei Derbys gegen den damaligen Bundesligisten Tennis Borussia gewann.